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Зеленский изменил порядок оформления документов жителям Донбасса: что нового

26 декабря 2019, 21:08

Документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения ООС.

Зеленский
Зеленский / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-IX.

Документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС или переселились с такой зоны во время проведения АТО.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя к уполномоченным органам, осуществляющим свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО / мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

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Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Ранее Загороднюк назвал дату установления полного перемирия на Донбассе/

Также Главред писал, что Тука сказал, как от Путина можно получить ключ от мира на Донбассе.

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