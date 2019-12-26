Загороднюк назвал дату установления полного перемирия на Донбассе

Андрей Загороднюк / Фото: УНИАН

В Минобороны заявили, что полное перемирие на Донбассе ожидается с 1 января 2020 года и этот вопрос обсуждается в рамках в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Как заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга, 26 декабря, пока не будет озвучено название новых точек разведения сил на Донбассе но они уже известны и устраивают Украину.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк.

Ранее Главред писал, что жители "ЛДНР" оценили договоренности Путина и Зеленского в Париже.

Также напомним, в Германии снова вспомнили о войне на Донбассе.