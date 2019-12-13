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"Продолжаться вечно": в Германии снова вспомнили о войне на Донбассе

13 декабря 2019, 13:39

Хайко Маас напомнил, что даже в день "нормандского саммита" на Донбассе погибли люди.

Хайко Маас
Хайко Маас / Facebook/Хайко Маас

В Германии напомнили о необходимости полноценного перемирия на Донбассе. Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас подтвердил приверженность прекращению огня.

По его словам, перемирие "должно сохраниться до конца года и продолжаться вечно".

"Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять", - указал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, Маас напомнил, что во время саммита в Париже погибли три украинских бойца. Также на сегодняшний день ситуация с обстрелами на Донбассе не изменилась.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что новый саммит глав государств "нормандского формата" может не состояться.

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