"Продолжаться вечно": в Германии снова вспомнили о войне на Донбассе

Хайко Маас / Facebook/Хайко Маас

В Германии напомнили о необходимости полноценного перемирия на Донбассе. Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас подтвердил приверженность прекращению огня.

По его словам, перемирие "должно сохраниться до конца года и продолжаться вечно".

"Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять", - указал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, Маас напомнил, что во время саммита в Париже погибли три украинских бойца. Также на сегодняшний день ситуация с обстрелами на Донбассе не изменилась.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что новый саммит глав государств "нормандского формата" может не состояться.