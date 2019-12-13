В РФ заговорили об отмене запланированного "нормандского саммита"

Саммит лидеров стран "нормандского формата" / president.gov.ua

Новый саммит глав государств "нормандского формата", запланированный через 4 месяца, может не состояться, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда вроде бы намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая", - подчеркнул он в ходе выступления на площадке клуба Валдай.

Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут согласовываться три участка разведения сил по линии соприкосновения на Донбассе. Он также заявил, что в РФ удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения.

Читайте такжеВ ОП исправили коммюнике "нормандского саммита": названа причина

Руденко добавил, что для России важно оставить "все как есть" в порядке выполнения Минских соглашений.

Напомним, ранее Главред опубликовал подборку тезисов, к котором пришли и которые озвучили Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в нормандском формате четверки в Елисейском дворце Парижа.