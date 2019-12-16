"Нам нужна Россия. Всего лишь": жители "ЛДНР" оценили договоренности Путина и Зеленского в Париже

Жители Донбасс все еще более благосклонны к России, нежели к Украине / Фото: REUTERS

Жители оккупированного Донбасса мечтают видеть регион полноценной частью России, однако одобрительно высказываются и о перемирии с Украиной.

Как сообщает Радио Свобода, большинство жителей хотели бы принять участие в переговорах по дальнейшей судьбе Донбасса. Причем, люди убеждены, что важно мнение тех, кто живет за линией разграничения – в Краматорске, Славянске, Артемовске.

"Конечно. Кто уехал – они тут жили. Должны все люди участвовать, кто родился здесь и кто здесь живет. Они уехали не по своей воле, а были вынуждены, считаю так", ¬– отметила женщина.

По особому статусу Донбасса люди высказываются категорично – автономии не хотят, мечтают присоединиться к России.

"Пусть бы Владимир Владимирович приехал на Донбасс и посмотрел, что это люди России. И нам не нужна никакая автономия. Нам нужна Россия. Всего лишь", – подчеркнул мужчина.

Дончане признаются, что готовы становиться в очередь за российскими паспортами.

"Никакой Украины нам не надо", – сказал житель оккупированного Донецка.

По словам некоторых из граждан, уже заметны перемены в отношениях с Украиной.

"Судя по обстановке в Донецке, не по телевизору, а вот на бытовом уровне, я думаю, что начинаются какие-то сдвиги. Я имею в виду элементарные вещи. Товары появляются украинские на полках, наши коммерсанты возят. Маленькие очень, но заметные обычным людям сдвиги есть", – считает жительница оккупированного Донецка.

Люди отмечают, что особое потепление стало заметно после того, как Зеленский начал осуществлять попытки договориться с Путиным.

"Путин – такой человек, принимающий всех. И нормально разговаривает даже с врагами", – говорит мужчина.

В вопросе перемирия мнения опрошенных разделились. Одни считают, что людей помирить уже невозможно, а другие еще не оставляют надежду на восстановление хрупкого мира.

"Интересно было бы проснуться – и блокпостов нет. Вот это было бы хорошо, а так … Это все "наверху" решается", — сказал житель оккупированного Донецка.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Главред собрал все самые важные моменты, которые обсуждали стороны во время саммита в нормандском формате - прочитать, о чем договорились и не договорились лидеры, можно тут.