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Первый после саммита в Париже: на Донбассе погиб военный

14 декабря 2019, 22:32

Всего за день в зоне проведения ООС зафиксировано пять обстрелов.

Донбасс
Донбасс продолжают обстреливать / УНИАН

На линии фронта на Донбассе 14 декабря произошло пять обстрелов со стороны пророссийских наемников.

Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, в результате вооруженных атак погиб один украинский военнослужащий. Еще один боец получил ранение.

Для обстрелов сепаратисты использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и пулеметы крупного калибра. Была зафиксирована работа российских снайперов.

Обстреливали, в частности, украинскую территорию возле Песков, Авдеевки, Павлополя, Новолуганского и Зайцево.

"Российская Федерация продолжает игнорировать взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров нормандской четверки во Франции", - сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Главред собрал все самые важные моменты, которые обсуждали стороны во время саммита в нормандском формате - прочитать, о чем договорились и не договорились лидеры, можно тут

обстел ООС новости Украины новости Донбасса
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