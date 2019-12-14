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"Убьют кучу русских, остаются желторотые": Гиркин сообщил об отступлении боевиков в "ДНР"

14 декабря 2019, 09:33

Стрелков предрек Путину судьбу Милошевича.

Игорь Гиркин (Стрелков)
Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал об отступлении боевиков / Фото: vk.com

Бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее  высмеял "дохловатого старика" Путина в Париже, предрек президенту России судьбу Слободана Милошевича.

При этом Гиркин уточнил, что боевики на Донбассе начали отводить подразделения на "вторую линию".

"Из Донецка. На авдеевской "промке" начат отвод наших подразделений на подготовленную в течении крайних месяцев "вторую линию".... Информация от бойцов. Могу выслать сообщение из переписки... Но там с матами....", - сказал Гиркин.

Также он отметил, что "это результат "нормандской победы" Величайшего Наногения".

"По пути Слободана Милошевича - идти и не сворачивать!", - подчеркнул он.

Отметим, в комментариях под сообщением Гиркина у него спросили: "Если драпать медленно, то это как бы и не драпать вовсе? Да?".

"Елена, за то в Сирии наступаем! И в Ливии! Правда, в Судане немного обделались, но об этом никто и не знает...", - ответил Гиркин.

"Танковый за много км перегоняют , в Дебалю ,,заходи не хочу ,, из армии всех ,,пенсионеров ,, с января убирают, то есть всех с боевым опытом ..., остаются желторотые ....Много бойцов у кого ВСЁ осталось на той стороне... .Я знаю что эту страницу читают уроды , так пусть не радуются т к при заходе укров много ляжет наших сынков но и вас уроды там тоже много поляжет и возможно лично читающий( или вам близкого) кто сейчас читает и улыбка на всю морду тоже много сдохнет .Вот вам и ждём больших боёв ... их вообще не будет нас просто тихо тихо отодвинут и сдадут- это и есть хитрый план наколеника", - рассказала Татьяна Стихия.

"По пути Слободана Милошевича - идти и не сворачивать!" А ведь Геострагет-то, кажется о чем-то стал догадываться. За Сребреницу вспомнил...У меня картинка сложилась: "В дальнем кабинете про газ решали, но с условием - сдай Донбасс, Вова. А он в ответ: А вы на Донбассе, как в Сребенице не устроите? Они: Конечно, нет. Верь нам Вова!" Они, "как бы говорят правду, а Вова, как бы им верит"., - пишет Елена Липилина.

"Так да, и будет именно как в Сребренице. Убьют в Донбассе кучу русских, а потом демонстративно вскроют захоронение и скажут, что это пленные атошники, убитые ихтамнетами. И привет Гаага", - ответил Константин Черняков.

"Если действительно ЛДНР перейдут под Украину, то это будет самый русофобский регион Украины, Тернополь и Ивано-Франковск померкнут. А сотни тысяч беженцев, уходящие от резни - это будут люди, которые потеряли всё и которые не будут пылать благодарностью за гуманитарную тушёнку. Среди них будут тысячи людей, имеющих опыт обращения с оружием. И далеко не факт что кто-то не захочет отомстить. Страшно подумать на что они способны будут, те кто прожил свыше 5 лет под ежедневными обстрелами и потерял всё... о том никто не думал?", - высказался Виктор К.

Читайте также"Трамп одобрил передачу Ростовской области Украине": Гиркин анонсировал фиаско "мрази из Кремля"Напомним, ранее бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал принятие в "ДНР" закона о госгранице запоздалым.

"Закон о госгранице дело хорошее, два "но" правда есть - реализовать его на Западе, Севере и Юге несколько...затруднительно, ну и та мелочь что на шестой год это как бы чуть поздновато. Это все не смешно, смешно заявление пана Бидевки, депутата ВР Украины (последней законной), голосовавшего за бандеровские законопроекты после госпереворота, и сбежавшего с Киева после того, как КПУ оторвали от кормушки", - сказал Гиркин.

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