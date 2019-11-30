"Поздновато, смешно, попытка попугать": Гиркин назвал причину принятия в "ДНР" закона  о госгранице

Гиркин назвал причину принятия в "ДНР" закона о госгранице / Фото: vk.com

Бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее высмеял "трусливые действия Кремля" в отношении украинских моряков, во всеуслышание высказал свое отношение к принятому в "ДНР" закону о госгранице и считает его запоздалым.

"Закон о госгранице дело хорошее, два "но" правда есть - реализовать его на Западе, Севере и Юге несколько...затруднительно, ну и та мелочь что на шестой год это как бы чуть поздновато. Это все не смешно, смешно заявление пана Бидевки, депутата ВР Украины (последней законной), голосовавшего за бандеровские законопроекты после госпереворота, и сбежавшего с Киева после того, как КПУ оторвали от кормушки", - сказал Гиркин.

Стрелков убежден, что границы "республики" юридически устанавливать нет смысла.

"Истина в том что границы Республики юридически устанавливать смысла нет, они установлены и так, по границам Донецкой области. Есть смысл их восстанавливать, но здесь маленькая проблемка, власти Республики, частью которых является пан Бидевка, умудрились подписав формулу Штайнмайера ликвидировать саму Республику в международном правовом поле, позиционировав себя как ОРДОУ(отдельные районы Донецкой области Украины). Более того - через полторы недели это самое ОРДОУ на Нормандском формате будут пытаться впихнуть на Украину, конечно не факт что выйдет, но морально власти ДНР к такому готовы, более того - не раз выражали желание что бы было именно так", - высказался экс-министр обороны "ДНР".

При этом Гиркин назвал причину принятия закона о госгранице.

"А теперь без иронии - закон принят по единственной причине - попугать уважаемых партнеров, а то сто миллиардов долларов репараций, плюс газовый транзит на 10 лет и еще 15 миллиардов долларов репараций, плюс массовая резня на Донбассе (амнистия только гражданским) это как то многовато, скинуть бы чуток, желательно в той части которая доллары. Вот и понадобились забытые законодательные акты и новый закон", - добавил Гиркин на своей странице в соцсети.

Резюмируя, Гиркин подчеркнул, что "попытку попугать используют дабы официально отжать зоны разведения".

Читайте такжеБоинг с 298 пассажирами сбили над Донбассом: дело MH17 передали в суд Гааги, Гиркин в числе обвиняемыхНапомним, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что принятый в "ДНР" закон о госгранице вполне логичен и соответствует минским соглашениям.

По мнению Пушилина, само определение границы по рубежам Донецкой области не новшество и было установлено ещё изначально, в 2014 году.

"Так получается, что до этого момента вопрос границы был урегулирован указом главы, и, в принципе, его хватало на том этапе. <...> Поэтому для того, чтобы было всё урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Закон, я бы не сказал, что он такой новый или говорит о чём-то новом", — сказал он.