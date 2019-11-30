"Политическая проститутка нивелирует труды Захарченко": Пушилин объяснил закон "ДНР" о госгранице

Пушилин объяснил закон "ДНР" о госгранице / Reuters

Принятый парламентом самопровозглашенной "ДНР" закон о госгранице, согласно которому она устанавливается несколько шире фактически занимаемой ныне территории, вполне логичен и соответствует минским соглашениям, заявил главарь республики Денис Пушилин, который ранее знатно ползал на брюхе перед "Хирургом" Путина.

По мнению Пушилина, само определение границы по рубежам Донецкой области не новшество и было установлено ещё изначально, в 2014 году.

"Так получается, что до этого момента вопрос границы был урегулирован указом главы, и, в принципе, его хватало на том этапе. <...> Поэтому для того, чтобы было всё урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Закон, я бы не сказал, что он такой новый или говорит о чём-то новом", — сказал патрон боевиков в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Пушилин уточнил, что закон не противоречит минским договорённостям, он "логичен, понятен и нужен нам для нашего внутреннего пользования", а линия соприкосновения в нём указана, потому что конфликт на востоке Украины, "к сожалению", не закончен.

К слову, граждане в соцсети не разделяют мнение Пушилина.

"Да как же нет, когда эта политическая проститутка пытается нивелировать труды Захарченко по преобразованию бывшей Украины в Малороссию", - убежден Андрей Нохрин.

"Один уже до киева дошел на танке-лежит в могиле в итоге-этот поскромнее будет в своей ереси...", - добавил Вячеслав Калинин.

Читайте такжеВ "ДНР" внезапно прекратили скрывать морду "премьер-министра" АнанченкоНапомним, ранее сообщалось, граница самопровозглашенной "ДНР" определена по всей территории Донецкой области по состоянию на 2014 год.

"Закон" о государственной границе единогласно был принят "народным советом" "ДНР", сообщают ресурсы донецких террористов.

Называющий себя главой "парламента" Владимир Бидевка заявил, что в "законе" не забыты люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине".

Он считает, что к моменту завершения войны "рубеж" будет проходить по линии соприкосновения, что якобы не противоречит Минским соглашениям.