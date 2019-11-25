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"Испытываем радость, мы на передовой Русского мира": Пушилин знатно ползал на брюхе перед "Хирургом" Путина

25 ноября 2019, 12:49

Пушилин громогласно заявил, что сейчас наступил "час собирания русских земель", и он этому безумно рад.

Пушилин заисиквал перед Залдостановым
Пушилин заисиквал перед Залдостановым / из соцсетей / из соцсетей

Ненавистный главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин, который ранее разразился угрозами в адрес Киева, в очередной раз заискивал перед Москвой..

По информации, во время посещения презентации фильма, автором которого является друг Владимира Путина "Хирург" Александр Залдостанов под названием "Русский реактор", Пушилин стал нахваливать Россию.

При этом боевик настолько увлекся, что даже не заметил, как "ляпнул лишнее".

"Москва в очередной раз начинает набирать обороты. И если заглянуть в прошлое, где учебники истории нам сообщают о том, что РФ практически единственная страна из крупных, величественных держав, которая никогда не имела колоний. Россия всегда делала по-другому. И когда Россия присоединяла к себе территории, она делала государства равными себе. Уверяю, что РФ – это наша с вами страна. Нужно гордиться Россией", - цитируют Пушилина сепаратитские СМИ.

При это Пушилин громогласно заявил, что сейчас наступил час собирания русских земель.

"Сейчас настал тот этап, когда вновь собираются русские земли. А мы – я не скрывал и не скрываю этого – ощущаем себя русскими. Мы русские и есть. И это все – Русский мир! Поэтому для нас это близко, понятно. И мы испытываем радость от того, что этот этап созидания начался и мы в нем принимаем самое активное участие, потому что находимся на передовой Русского мира", – знатно ползал на брюхе перед человеком Путина главарь террористов "ДНР".

В то же время Пушилин отмечает, что Украина не готова к окончанию войны.

"Я хотел бы ошибаться, я хотел бы, чтоб она завтра закончилась, обстрелы, но я не вижу предпосылок. Серьёзными предпосылками для меня было бы изменение риторики в СМИ. Сейчас там всё нагнетается: враги, оккупанты, террористы, бандиты, главари – всё, что мы слышим, и сейчас они берут и прекращают стрелять – а они тогда преступники, получается. Ну как? На них напали, там террористы, там агрессоры находятся, там оккупанты, а они прекращают стрелять? Нелогично", – заявил Пушилин в ходе встречи с членами клуба "Добрые русские люди" в Москве, передает "ПолитНавигатор".

Читайте также"Как с козла молока": в захваченной Макеевке произошло землетрясение, Пушилина "взяли за яйца"Напомним, ранее главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин во всеуслышание заявил, что украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира.

По словам Пушилина, "минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности".

"Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне", - цитирует Пушилина телеграм-канал Инсайд Донецк.

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