"Идем домой": в "ДНР" разразились угрозами в адрес Киева

Денис Пушилин / Reuters

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин сделал очередное громкое заявление. По его словам, оккупированный Донбасс решил окончательно "вернутся домой".

"Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию", - цитирует пособника Кремля Telegram-канал оккупантов Inside Donetsk.

При этом он пригрозил Украине военными действиями для "интеграции".

"Республика" планомерно движется к своей заветной цели. Защита граждан – первостепенная наша задача. А выбирать инструмент для ее решения – дипломатический или военный – мы будем в зависимости от сложившейся ситуации", – заявил Пушилин.

Стоит отметить, что такую реакцию у террориста вызвали фейковые сообщения о якобы карательных мерах Киева и депортации населения так называемой республики.

Напомним, что ранее бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина должна придерживаться европейского курса развития государства для возвращения Донбасса и Крыма.