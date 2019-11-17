В Польше посоветовали Украине, как вернуть Донбасс и Крым

Витольд Ващиковский считает, что Крым и Донбасс захотят сами вернуться, но при одном условии / Reuters

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина должна придерживаться европейского курса развития государства для возвращения Донбасса и Крыма.

В интервью Европейской правде он заявил, что только курс на Европу поможет Киеву добиться экономического роста.

Польский дипломат не сомневается, что жители неподконтрольных сейчас Украине территорий после экономического успеха сами проголосуют за возврат к единой стране.

Экс-министр выразил опасения, что формула Штайнмайера может стать ловушкой, которая приведет к полной потере Донбасса украинскими властями. По его мнению, Россия не хочет прекращения конфликта в Донбассе, что в свою очередь позволяет Москве оказывать определенное влияние на Украину.

"Мы видим, что президент Украины Владимир Зеленский пытается вести с Россией интересную и острую игру. Он предлагает: хорошо, мы примем автономию этих регионов, если благодаря этому конфликт будет исчерпан. Проблема заключается в том, что русские не хотят завершать конфликт, это может лишить их инструмента влияния на Украину", — заявил Ващиковский.

Как известно, государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG официально уведомила российского газового монополиста Газпром и его дочернюю компанию Газпром экспорт о нежелании продлять контракт о сотрудничестве по истечению срока действующего контракта.

Как ранее сообщалось, в Польше ожидается прибытие сжиженного газа LNG из США, который предназначен для дальнейшей транспортировки в Украину. Поставки будет осуществлять польская нефтегазовая компания PGNiG.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.