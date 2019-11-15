В Польше госкомпания полностью отказывается от российского газа

Газпром с 2022 года не будет поставлять газ госкомпании Польши / Vestifinance

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG официально уведомила российского газового монополиста Газпром и его дочернюю компанию Газпром экспорт о нежелании продлять контракт о сотрудничестве по истечению срока действующего контракта, заключенного до 31 декабря 2022 года.

Как сообщается на сайте PGNiG, причиной такого решения является намерение обеспечить безопасность поставок энергоресурсов.

Глава компании Петр Возняк подчеркнул, что в последнее четыре года приходилось обращаться к диверсификации источники получения пригородного газа.

В Газпроме в комментарии Интерфаксу прокомментировали решение поляков отказаться от российского газа. Представители монополиста акцентировали, что по условиям контракта PGNiG могла направить такое уведомление. Однако сейчас российский газ, согласно прошлым договоренностям, продолжает поставляться в Польшу. Известно, что впервые госкомпания Польши начала покупать голубое топливо у России в 1996 году.