Из США в Польшу транспортируется газ для Украины

США и Украина начинают сотрудничество по газу / Фото: UGMKinfo

В Польше ожидается прибытие сжиженного газа LNG из США, который предназначен для дальнейшей транспортировки в Украину.

Об этом сообщил в Варшаве вице-президент польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, информирует Biznesalert.pl. Груз через несколько дней прибудет в польский терминал в городе Свиноуйсьце.

"Газ сейчас в дороге, прибудет в порт примерно 19 ноября",- сообщил Возняк.

В Варшаве уточнили, что газ будет поставляться в Украину для партнера PGNiG – компании ERU Trading.

Как известно, ERU Trading является одной из крупнейших частных газовых компаний в Украине, которая действует на украинском газовом рынке с 2015 года. С PGNiG по импорту природного газа из Польши она начала сотрудничать в 2016 году.

Напомним, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины.

Как ранее сообщалось, Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины направила в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому Газпрому на сумму $12 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене, чем он платит по реверсу. Однако, для этого нужно выполнить одно условие. В частности, по словам Путина, Киеву нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору - как со стороны Нафтогаза, так и со стороны Газпрома.