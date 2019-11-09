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Украинская ГТС навсегда отправляется в резерв

Дмитрий Марунич

сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики

9 ноября 2019, 07:27

Даже если в Киеве предложат заключить долгосрочный контракт, но Россия на него не уже пойдет.

ГТС
Через украинскую ГТС будет прокачиваться все меньший объем газа с каждым годом / УНИАН

Газпром не рассматривает полный отказ от украинской ГТС, несмотря на то, что сейчас Газпром проводит демонтаж труб и компрессорных станций на украинском направлении.

Другое дело, что он рассматривает нашу ГТС как байпас (by pass – обходной путь, резервный маршрут), то есть как страховку для обходных трубопроводов на случай, если Северный поток-1 и Северный поток-2, предположим, поломаются. Так что украинская труба – это страховка для Газпрома и для Европы, которая заинтересована в стабильных поставках газа и точно не заинтересована в полном исчезновении украинского коридора.

Так что для Европы и России, заинтересованной в том, чтобы уменьшить объемы транзита через Украину, украинская ГТС как резервная труба – хорошо, но для нас это плохо. И шансов что-то изменить у нас немного.

Читайте такжеНафтогаз поставил РФ ультиматум ценой в $12 млрдУкраина заинтересована сохраниться в качестве основного транзитера газа, но мы не можем запретить россиянам демонтировать на их территории суверенный трубопровод. Они, если захотят, попросту возьмут, выкопают трубы и до свидания.

Нам был бы выгоден долгосрочный контракт, но Россия на него не уже пойдет - в Газпроме, как мы видим уже сейчас, это направление посчитали невыгодным. А в договороспособность Коболева, Витренко и нового министра энергетики Оржеля я не верю. Объем транзита будет падать неизбежно. Если мы сумеем договориться на поставку 30 млрд кубов в год – это будет подвигом.

Читайте такжеВ Нафтогазе озвучили альтернативные варианты использования украинской ГТСНо в любом случае, какой-то транзит через Украину сохранится. Это неизбежно и очевидно: например, у России есть политическая проблема с Приднестровьем и Молдавией, потому что не факт, что молдаване будут поставлять газ в Приднестровье, а там живут сотни тысяч людей. Сейчас Приднестровье в год потребляет 1,5 миллиардов кубов российского газа, который сейчас идет через Украину по транзитной трубе. Будет ли туда поставляться газ из Европы – не факт.

Если же украинский коридор будет ликвидирован полностью, выиграют от этого прежде всего США, которые повысят риски бесперебойных поставок трубопроводного газа в страны Евросоюза и откроют для себя окно возможностей по поставкам сжиженного газа.

Газпром Нафтогаз Приднестровье гтс транзит газа Северный поток-2 Дмитрий Марунич Украина
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