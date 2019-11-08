"Трубу разорвет": шантаж поставит крест на ГТС – эксперт

Шантаж в газовых переговорах не будет иметь долгосрочного эффекта

Украине никто не позволит шантажировать партнеров "газовой трубой", заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Давить можно с сильной позиции… не трубу разорвет, ее (Украину, - ред.) геополитически разорвет", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

По мнению эксперта, попытка использовать силу и шантаж в газовых переговорах не будет иметь долгосрочного эффекта.

"Такой шантаж поставит крест на ГТС. Как только мы выйдем с шантажом, никто больше не вернется к вопросу транзита газа по украинской ГТС", - добавил Землянский.

Напомним, ранее эксперт назвал залог успеха на переговорах с Россией по газу.