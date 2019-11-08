  1. Главная
  3. Деньги

"Трубу разорвет": шантаж поставит крест на ГТС – эксперт

8 ноября 2019, 04:10

Шантаж в газовых переговорах не будет иметь долгосрочного эффекта, считает Валентин Землянский.

ГТС Украины
Шантаж в газовых переговорах не будет иметь долгосрочного эффекта

Украине никто не позволит шантажировать партнеров "газовой трубой", заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Давить можно с сильной позиции… не трубу разорвет, ее (Украину, - ред.) геополитически разорвет", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

По мнению эксперта, попытка использовать силу и шантаж в газовых переговорах не будет иметь долгосрочного эффекта.

"Такой шантаж поставит крест на ГТС. Как только мы выйдем с шантажом, никто больше не вернется к вопросу транзита газа по украинской ГТС", - добавил Землянский.

Напомним, ранее эксперт назвал залог успеха на переговорах с Россией по газу.

Россия газ шантаж гтс транзит газа Валентин Землянский Украина
Сейчас вы просматриваете новость «"Трубу разорвет": шантаж поставит крест на ГТС – эксперт». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:23
В ОП отказались опубликовать стенограмму разговора Зеленского с Трампом
04:10
"Трубу разорвет": шантаж поставит крест на ГТС – эксперт
03:49
"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма
03:20
Известный писатель: российский читатель испорчен, а украинский - неравнодушен
02:58
"Так слоника не купить": Климкин раскритиковал проект бюджета на 2020 год
02:30
В Харькове мужчина изнасиловал бабушку с внучкой и зверски убил двух котов
02:12
Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток
01:53
Иммунитета нет: украинцев будут атаковать два смертельных штамма гриппа
01:33
"Не вызывают уважения": Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам
01:14
Ученые пояснили вред электронных сигарет на сердце
01:07
Скреблись и шевелились: мужчина таскал в ухе больше 10 "гостей"
00:45
В Харькове 14-летний парень устроил стрельбу в маркете: двое пострадавших
00:31
"Санкции не работают": Поклонская высказалась об аннексии Крыма
00:19
8 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Дмитрия 2019 Видео
07 ноября, четверг
23:57
"Неправильно поняли": фигурант секс-скандала Яременко не уходил с поста главы комитета
23:32
Макрон озвучил три сценария развития России
23:05
Суд арестовал нардепа Дубневича с возможностью многомиллионного залога
22:54
Кава з кардамоном: дата выхода, сюжет и трейлер сериала Видео
22:30
Сидоренки-Сидоренки 15 и 16 серия смотреть онлайн 07-11-2019 Видео
22:26
"Шутки тупорылые": в эфире Прямого разыграли захват студии спецназом Видео
22:21
Умер Патрик-Луи Виттон: причины смерти легендарного модельера
21:56
"Не только против РосСМИ": Зеленский рассказал, как "разрослась" информационная война Видео
21:54
Динамо не смогло дожать Копенгаген в матче Лиги Европы Видео
21:51
Столтенберг и Меркель ответили Макрону на "смерть мозга НАТО"
21:30
"Превращаешься в организм": Зеленский раскрыл реалии президентской жизни Видео
20:36
Торгпред Украины обвинил Польшу в экономическом геноциде
20:30
Женатый Малахов похвастался сексом за деньги
20:16
Война на Донбассе: ВСУ понесли новые потери Видео
19:57
Зеленский сказал, когда и с кем из Кабмина могут попрощаться Видео
19:55
В Минфине объяснили, почему Зеленский отверг закон о верификации пенсий и соцвыплат
19:40
Отстранили директора: в Институте рака скандал спровоцировал проверку Видео
19:33
Зеленский заинтриговал заявлением насчет Рады Видео
19:31
Аваков объявил, когда освободят Донецк
19:03
"Радикал возвращается в политику": политолог оценил драку Ляшко и Геруса Видео
18:55
Зеленский объяснил, за что во время президентства ему капнул миллион от иностранцев Видео
18:54
Появился пуленепробиваемый унитаз, на который ушло 40 тыс. бриллиантов Видео
18:48
Доктор Сон Стивена Кинга: Смерть - это только начало Видео
18:43
Зеленский назвал главную победу новой Рады Видео
18:27
США и Польша под угрозой: РФ отхапала у Израиля самую передовую ракету
18:06
"Баканов, лови": Черновол заявила в СБУ о госизмене Богдана
18:00
Покусились на "святое": ГБР взялось за зарплату и доходы Порошенко Видео
17:42
На Одесчине "разбушевался" гепатит А: закрыта школа Видео
17:39
"Ценный свидетель" Цемах назвал условия для дачи показаний по Боингу МН17 Видео
17:29
В России озвучили дату продажи билетов на поезда в Крым
17:24
"Никого не было": в полиции рассказали новые детали драки Ляшко и Геруса Видео
17:06
"В Европе россиян называют варварами": израильский воин проехался по "ихтамнетам" Видео
16:59
"Всем п*зды": Шнуров тонко высмеял Путина
16:58
Врач указала на опасность популярных масок Видео
16:50
"Ударить по России": спикер Госдумы признал ущерб от санкций ЕС
16:41
Впервые за 20 лет зафиксирован новый штамм ВИЧ: чем грозит эта аномалия Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять