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Эксперт назвал залог успеха на переговорах с Россией по газу

6 ноября 2019, 03:30

Для обеспечения нового транзитного контракта Украине нужно приложить героические усилия.

Закупка газа

Для того, чтобы изменить позицию Украины на переговорах с РФ по транзиту газа необходима замена переговорщиков, заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

"Я не представляю, как Коболев и Витренко могут изменить свою позицию. Для того, чтобы изменить позицию, нужно их убрать от переговорного процесса", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv.

Он также считает, что для обеспечения нового транзитного контракта, Украине нужно приложить героические усилия.

"Газпрому при текущих реалиях не выгодно качать газ через Украину", - резюмировал Марунич.

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Напомним, ранее эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский объяснил, почему Нафтогаз не пойдет на прямые контракты с РФ.

Газпром газ Нафтогаз транзит газа Дмитрий Марунич
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