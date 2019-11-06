Эксперт назвал залог успеха на переговорах с Россией по газу

Для того, чтобы изменить позицию Украины на переговорах с РФ по транзиту газа необходима замена переговорщиков, заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

"Я не представляю, как Коболев и Витренко могут изменить свою позицию. Для того, чтобы изменить позицию, нужно их убрать от переговорного процесса", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv.

Он также считает, что для обеспечения нового транзитного контракта, Украине нужно приложить героические усилия.

"Газпрому при текущих реалиях не выгодно качать газ через Украину", - резюмировал Марунич.

Читайте такжеГончарук назвал требования Украины на переговорах с РФ по транзиту газа

Напомним, ранее эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский объяснил, почему Нафтогаз не пойдет на прямые контракты с РФ.