"Как черт от ладана бегает": эксперт объяснил, почему Коболев не пойдет на прямые контракты с РФ

Украинская газотранспортная система, которая существует в нынешнем виде, в будущем не будет востребована, заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

По его мнению, необходимо ставить вопрос о новом режиме и новой схеме функционирования украинской ГТС.

"Неважно, сколько будет транзита в год (30 или 50 млрд кубометров газа). В любом случае ГТС рассчитана на гораздо большие объемы. Что вы будете делать с оставшимися (объемами, - ред.) …", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Эксперт напомнил, что система газораспределения рассчитана на магистральные газопроводы.

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Он также высказал мнение, что глава Нафтогаза Андрей Коболев "как черт от ладана бегает" от пакетного транзитного договора с РФ с "нулевым вариантом" и по прямым контрактам.

"Вопрос первый – 2,5 млрд долларов, премии за которые уже получены. А поставки российского газа по прямым контрактам не дают возможность Коболеву закупать газ через швейцарскую прокладку, которая была создана Нафтогазом в 2014 году. Естественно, он за свои деньги беспокоится, или вы думали, что он беспокоится за интересы государства, или как мы проведем отопительный сезон", - добавил Землянский.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.