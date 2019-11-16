"Серьезный конкурент": Польша закрывает рынок ЕС для украинской кукурузы

В Польше запаниковали из-за "чрезмерного импорта" украинской кукурузы / УНИАН

В Совет Евросоюза направлено письмо польской делегации с предложением о лишении Украину преференций, предоставляемых в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.

"Чрезмерный импорт кукурузы из Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них — низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит из Украины", — говорится в документе.

В письме подчеркивается, что Украина имеет преимущества в виде чернозёмных почв, благоприятного климата, а также низкой стоимости рабочей силы и транспорта, поэтому становится "очень серьёзным конкурентом для сельского хозяйства ЕС".

"Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу", — отмечается в документе.

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Также поясняется, что польские фермеры "применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве", поэтому им сложно конкурировать с дешёвой украинской кукурузой, что в итоге приводит к социальным волнениям в стране, передает ria.ru.

Напомним, ранее в ЕС обвинили Украину в использовании лазеек в Соглашении об ассоциации для наращивания экспорта курятины