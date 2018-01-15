Украина за пять дней исчерпала годовые квоты на поставки пшеницы и кукурузы в Евросоюз

Украина за пять дней, с 1 по 5 января, полностью выбрала основную и дополнительную квоты на 2018 год на поставки пшеницы и кукурузы в Евросоюз.

Квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно), сообщает УкрАгроКонсалт.

Квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс. тонн из утвержденных 615 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что Украина исчерпала беспошлинные квоты на экспорт меда, яблочного и виноградного соков в страны ЕС за 2018 год.