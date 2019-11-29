В "ДНР" прихватили украинские города, заявив о новых границах

В "ДНР" заявили о новых границах / Reuters

Граница самопровозглашенной "ДНР" определена по всей территории Донецкой области по состоянию на 2014 год.

"Закон" о государственной границе единогласно был принят "народным советом" "ДНР", сообщают ресурсы донецких террористов.

Называющий себя главой "парламента" Владимир Бидевка заявил, что в "законе" не забыты люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине".

Он считает, что к моменту завершения войны "рубеж" будет проходить по линии соприкосновения, что якобы не противоречит Минским соглашениям.

Как отметил инициатор законопроекта" Виталий Кравец, этот "закон" также определит "порядок обозначения и защиты границы республики".

Напомним, ранее сообщалось, что из "ДНР" в Киев вернулся работавший 5 лет в тылу врага разведчик ВСУ.