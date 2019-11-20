"Использовали, как презервативы": главарь "ДНР" Ходаковский признал колоссальные потери среди боевиков

Ходаковский просится в Россию/ скриншот

Создатель террористического батальона Восток и так называемый экс-секретарь "совета безопасности ДНР" Александр Ходаковский рассказал о своей "вожделенной" мечте.

По его словам, он хотел бы, чтобы фейковая "республика" присоединилась к России, и он мог бы "освободить себя от отвественности" – чтобы от "нападок Украины" оккупированные территории Донбасса защищали регулярные российские войска.

Ходаковский признал, что за первые месяцы активных боевых действий на Донбассе они потеряли более двухсот российских наемников.

"Первые три месяца самой активной фазы привели к потерям – в районе 220 погибших. Потом, например, по данным на 2017 год – по нашим подразделениям, интегрированным в состав корпуса и "МВД ДНР", прямые потери вместе составили порядка 500 человек", – сказал главарь боевиков.

По его словам, в "ДНР" в строю оставляют даже инвалидов. К примеру, они служат в комендантских подразделениях.

"Несмотря на то, что активная фаза закончилась в сентябре 2014 года, все те действия, которые происходили на линии соприкосновения, приводили к достаточно существенным потерям. Мы их зафиксировали, собирали данные по подразделениям. Это достоверная информация. До сих пор мы можем открыть нашу базу данных и дать ответ на любой вопрос", – признался основатель террористического батальона Восток.

При этом Ходаковский добавил, что сейчас они сами почти не ведут статистику.

В Сети прокомментировали интервью Ходаковского, окрестив его "религиозным фанатиком", "дураком" или "провокатором".

"Вас использовали, как презервативы, которые потом выбрасывают. Заводы вывезли в Россию, шахты затопили, что можно порезали - попилили - разграбили. Разве так делают, когда хотят присоединить к себе. Россия сделала из вас бандитов. Дурачки вы, жили себе как люди, в мире, а теперь и нахрен никому не нужны, ни России, ни Украине", - отметила Наталья Вишнякова.

Напомним, ранее Александр Ходаковский заявил, что в ДНР существует гибридное военное положение, когда на войне зарабатываются миллионы, нарушителей комендантского часа арестовывают, а деятельность общественных организаций запрещена. Однако официально его самопровозглашенные главари объявлять не собираются.