"Крестик снять, либо трусы надеть": боевик Ходаковский пожаловался на отсутствие военного положения в ДНР

28 декабря 2018, 22:23

Полевой командир заявил, что в оккупированной области существует много ограничений, но официально они не признаны.

Ходаковский считает, что жителей ДНР жестоко обманывают / Фото: REUTERS

Один из главарей боевиков ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что в ДНР существует гибридное военное положение, когда на войне зарабатываются миллионы, нарушителей комендантского часа арестовывают, а деятельность общественных организаций запрещена. Однако официально его самопровозглашенные главари объявлять не собираются.

"Нужно либо крестик снять, либо трусы надеть. Либо у нас военное положение и война, и все этому подчинено, и никаких барыг, никаких там коммерсантов, которые зарабатывают миллионы долларов на этой нищей территории, а все под одну гребенку – пашут, пашут на войну и на решение всех насущных проблем", - заявил боевик в эфире интернет-канала Диалог.

По словам Ходаковского, люди, проживающие в ДНР, испытывают массу неудобств и вынуждены подчиняться ограничениям, однако официально военным положением это не называют.

"Общественные движения, общественные организации у нас запрещены, – потому что "война", любая активность общественная у нас запрещена, потому что война. Потому что война у нас комендантский час. Не дай Бог, ты задержишься на пять минут – тебя поволокут в каталажку сразу, никакого снисхождения. И при этом у нас нет военного положения. Ребята, это сюрр, на самом деле", - заявил он.

Напомним, пророссийского главаря боевиков непризнанной "ДНР" Александра Ходаковского не допустили к участию в выборах нового так называемого главы республики.

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ДНР боевик военное положение Александр Ходаковский
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