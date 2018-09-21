Ходаковскому не дали участвовать в выборах "ДНР", заперев в России

Ходаковский пожаловался, что его не выпустили из России / http://asn.in.ua

Пророссийского главаря боевиков непризнанной "ДНР" Александра Ходаковского не допустили к участию в выборах нового так называемого главы республики.

"Не имею ни малейшего желания комментировать ситуацию, но обязан пояснить, почему не смогу принять участия в выборах. Вчера ночью при возвращении домой из России на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят и что мне нужно возвращаться назад в РФ. Причины названы не были, но они и так понятны", - написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Ходаковский добавил, что "все, кто опасался моего пришествия во власть, теперь могут спать спокойно".

Напомним, выборы главаря "ДНР" назначены на 11 ноября. Ходаковский публично заявлял о своем желании принять участие в борьбе за главный руководящий пост самопровозглашенной республики. Ранее он объявлял о переходе в оппозицию к тогдашнему главе республики Александру Захарченко, убитому 31 августа этого года.

Как ранее сообщалось, выборы в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках", которые Россия решила провести 11 ноября, в ЦИК Украины сравнили с выборами главного сантехника.