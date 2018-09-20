Представители Путина признали причастность РФ к выборам главарей "Л/ДНР"

Борис Грызлов / 24СМИ

Представители России в Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе отказались осудить планы по "выборам" в ОРДЛО и признали свою причастность к их организации.

Такую информацию обнародовала на своей странице в социальной сети Facebook первый вице-спикер Рады и представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

"Рядом с представителем РФ в ТКГ Борисом Грызловым уютно примостился дедушка Фрейд и выдавил из российского подсознания в публичную плоскость всем известную правду. Россияне в Минске уже три года продолжают играть в ролевую игру "нас там нет", входят в раж, закатывают глаза, кричат о "внутреннем конфликте". Мои коллеги по минским группам обратились к россиянам с требованием дать оценку попыткам проведения нелегитимных выборов. И здесь Грызлов выдал сакраментальное: "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!" Кто — вы? Вас же там нет", — вцепились "в заявление по Фрейду" украинцы. Грызлов ушел с заседания ТКГ раньше", — написала она.

По словам вице-спикера, реакция представителей мониторинговой миссии ОБСЕ однозначна — "выборы" нелегитимные, поскольку ставят на грань срыва Минский процесс и мирные ТКГ.



Напомним, ранее сообщалось о том, что Геращенко рассказала, как отшила ФСБшных пранкеров.