"Вечно пьяный дегенерат": Боевики Ходаковский и Басурин устроили заочную склоку

Эдуард Басурин / E-news

Высокопоставленные боевики из группировки "ДНР", один бывший − Александр Ходаковский, а другой – нынешний, "представитель оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин устроили публичную склоку.

Сперва Басурин в интервью российским СМИ назвал Ходаковского "невоенным" и обвинил в сдаче донецкой промышленной зоны в 2014-м.

Ходаковский не стал лезть за словом в карман и разразился оскорблениями в адрес оппонента.

"Есть у нас один гротескный человек, которого я щадил ввиду своей гуманности, но он, видимо, неверно истолковал мое молчание в отношении него. Речь о нашем военно- политическом недоразумении Басурине, который, читая написанные не им тексты, вдруг возомнил себя "спикером". Если бы речь шла обо мне – я бы промолчал, но этот трус, который реальной военной работе при нашем дефиците кадровых офицеров в войсках предпочел зачитывание сводок, полез на "Восток", который держал оборону на более, чем сорока километрах линии фронта, – и я вынужден отреагировать: ты, вечно пьяный дегенерат, презираемый каждым офицером, думай, прежде чем открывать свой рот – тебе здесь еще жить", – написал он.

Напомним, ранее Ходаковский пожаловался на отсутствие военного положения в "ДНР", а также обвинил Россию в сокращении помощи боевикам на Донбассе.