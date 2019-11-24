"Счет 2-1 в пользу Усраины": Гиркин высмеял "трусливые действия Кремля" в отношении украинских моряков

Игорь Гиркин высмеял Кремль в отношении украинских моряков / Фото: vk.com

Бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее анонсировал фиаско "мрази из Кремля", громогласно высказал свое отношение к тому, что ФСБ России возобновила следственные действия по делу украинских моряков.

Так, Гиркин подколол россиян, что они слишком быстро это сделали.

"У меня один-единственный вопрос: "А почему так быстро?" Я, конечно, понимаю, что от "возобновления следственных действий" до суда (заочного, естественно) — "дистанция огромного размера" (как говаривал умнейший и ехиднейший персонаж "Горе от ума"), но почему не подождали, когда все фигуранты спокойно состарятся и умрут своей смертью? Все равно им теперь от "возобновления" этого — ни тепло, ни холодно, а только смешно", - отметил Гиркин на своей странице в соцсети.

При этом Гиркин уточнил, что наверняка моряков вернули ради того, чтобы было чем веселить народ.

"Хотя, быть может их возвращали "уважаемым киевским партнерам Владимира Владимировича" исключительно для того, чтобы потом много лет веселить их "рассказками о неотвратимости наказания"? Но ведь так и вред здоровью можно нанести… — Вдруг, кто-то из украинских моряков от смеха окочурится? А семья в ЕСПЧ иск подаст… опять оправдываться, платить и каяться…" — пишет в сети Гиркин.

Отметим, огромная аудитория почитателей Гиркина тоже вставила свои пять копеек на тему моряков и кораблей.

"Кораблики вернули и даже возобновили следствие а теперь осталось им подарить ( безвозмездно ,, продать,,)что нибудь из серии ,,400,, для защиты от клятых москалей , ну а че все предпосылки есть для этого .Уроды", - высказалась Татьяна Стихия.

"Дело-то серьёзное. Не только вся страна месяц обсуждала, а и весь мир в курсе был. Т.ч. в интересах дела, нужно этим заниматься из далека. "Большое лучше видится на расстоянии", - пишет Иван Иванов.

"Увязнет коготок, погибнет вся птичка. Самое печальное, что эта полуколониальная недовласть даже не осознает, что баланс сил уже давно изменился, при чем судя по всему на всех направлениях, и никакие очередные мински 3 его уже не будут даже фиксировать, за очередной сдачей интересов России, последует тут же следующее требование, никакие особые статусы, мегарасследование преступлений усраинского флота не остановят ту машину, приведенную в движение благодаря трусливым действиям кремля в 14 году", - отметил пользователь Сети.

"Говорят, "бодливой корове бог рогов не дал", а тут наоборот: рога-то есть, да корова не бодлива - так говядинкой стать и норовит", - добавил некий Фрол Владимиров.

"Передача кораблей это позор . Надо поименно озвучить кто принимал решение в этом постыдном решении ..", - подчеркнул Вадим Анатольев.

"Вадим, Владимир Владимирович... Вам нужен еще кто-то?", - ответил ему Иггорь Стрелков.

"Так это шантаж! "Вы нам дело по факту кражи унитазов? А не забыли ли вы, что у нас еще дело на морячков осталось? Вы прекращаете свое дело, мы - свое." Традиция или привычка, я уж не знаю, но у нас внутри всё так и устроено", - убеждена Елена Лупинина.

"Зеркальная ответка за унитазы или счёт "2-1", но пока все ещё в пользу Усраины", - сказала Илона Брылева.

Читайте также"Пора на концерт Кобзона": "червю" Гиркину из-за сбитого боинга MH17 предрекли смерть в РоссииНапомним, ранее адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что некоторые личные вещи украинских моряков на захваченных Россией кораблях "сгнили из-за сырости".

По его словам, именно такую версию ему озвучили следователи РФ, которые занимались делом украинских моряков, захваченных в плен со стрельбой и тараном в Керченском проливе.