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"Трамп одобрил передачу Ростовской области Украине": Гиркин анонсировал фиаско "мрази из Кремля"

20 ноября 2019, 17:47

Стрелков убежден, что Путин скоро капитулирует, а Украина получит дополнительные территории в качестве компенсации.

Гиркин
Гиркин анонсировал фиаско Путина / rbc.ua

Бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее увидел второй шанс для Кремля на создание большой Новороссии, спрогнозировал фиско президента РФ Владимира Путина и предположил, что Ростовская область и Краснодарский край могут перейти под контроль Украины.

Такое заявление Гиркин сделал после того, как НАТО похвалила передачу Россией Украине задержанных кораблей.

"Это радость. Со слезами на глазах… День победы! День победы! День победы! А-а-а!" — иронично написал Гиркин. — Полагаю, что государственной думе РФ необходимо собраться на совместное заседание с Совфедом и отметить шампанским факт приветствия со стороны самого Столтенберга".

 При этом Гиркин дал волю фантазии, и нафантазировал будущее России.

 "Президент Франции Эммануэль Макрон выразил глубокое удовлетворение фактом передачи границы самопрвозглашенных республик Донбасса под контроль пограничных органов Украины", - пишет Гиркин.

А дальше – больше, в ход пошла Меркель и Крым.

"Канцлер ФРГ фрау Меркель назвала идею министра Лаврова о проведении повторного референдума в Крыму и Севастополе "безусловно хорошей и правильной". особенно отметив, что передача контроля за ходом и результатами референдума представителям Киева при участии европейских наблюдателей, необходимость которых подчеркнул мистер Лавров — станет гарантией свободного волеизъявления украинского и крымско-татарского народов Крыма и не позволит экстремистам из "бывшей Республики Крым" нарушить процесс возвращения полуострова в родную украинскую гавань", - высказался Гиркин.

"Президент Дональд Трамп прокомментировал решение о безвозмездном займе Украине от Российской Федерации в размере 1 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный отдельными российскими агрессорами-террористами, как "вполне справедливое" и призвал Москву не останавливаться на достигнутом. Президент США также подчеркнул ,что передача Ростовской области и Краснодарского края под контроль украинских властей до полной выплаты обещанных средств, на которую согласились участники "нормандского формата" - поможет укреплению мира и добрососедских отношений между РФ и Украиной", - фантазирует Стрелков.

Отметим, под сообщением Гиркина началась бурная дискуссия.

"Пост о другом , сейчас хотят вообще уничтожить Русских , надругаться над памятью погибших и искалеченых , танцевать на могилах наших детей которых мы собирали по частям ...это что значит фашисты победят? Не бывать этому нет", - пишет Татьяна Стихия.

"Татьяна, Больше всего смерти русским желает одна мразь из кремля, со своими прихвостнями", - ответил некто под ником Зов Крови.

"Так собери народ, снеси эту власть, а то мне это напоминает просто болтовню на кухне", - высказался Влад Багров.

"Это окна овертона для россиян. Сегодня укрокатерки вернули. Завтра такие ж посудины российские в нато передадут. Ну в самом деле, хлам ведь! Послезавтра - ракетные катера из ЧФ, через год - ракетоносцы подводные, ну а через пяток лет - ядерное переправят. Зачем это все надо россиянам? Пейте балтику и в Турции пузяки грейте. Вас нато защитит, если что", -  возмутился Дмитрий Погорелов.

"Иначе. Враги приветствуют очередную слабость России", - убежден Дмитрий Федоров.

"Владим Владимировичу осталось только низко поклониться )до пола челом) пред Дональдом который наш и пред Столтенбергом, глядишь и прощение себе добьется!", - добавил Джордж Давыдов.

Читайте также"Пырните гниду ржавым гвоздем в печень": "усатая мразь" Гиркин назвал ОРДЛО "вонючей клоакой" - видеоНапомним, ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин резко заговорил об уходе российских "зеленых человечков" из Крыма и Донбасса. По его словам, Украина имеет шансы заставить Кремль платить.

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