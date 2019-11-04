"Платить и каяться": экс-главарь боевиков предрек РФ печальную судьбу

Игорь Гиркин (Стрелков) / Фото: vk.com

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин резко заговорил об уходе российских "зеленых человечков" из Крыма и Донбасса. По его словам, Украина имеет шансы заставить Кремль платить.

Гиркин уверен, что Москва попробует отказаться от репараций, но президент Украины Владимир Зеленский сможет загнать российскую власть в тупик.

"Репарации – это только начало. Потом будут территориальные претензии, компенсации и дань за 12 лет. И потом – компенсации миллиардные за многовековое угнетение украинского народа", - предрек боевик.

Кроме того, он предостерег Кремль, что это будет только начало.

"Это только начало. Платить и каяться стоит только начать – и все", – подчеркнул Гиркин.

Напомним, что ранее бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский забудет о своих обещаниях сразу после получения контроля над границей на Донбассе.