"Пырните гниду ржавым гвоздем в печень": "усатая мразь" Гиркин назвал ОРДЛО "вонючей клоакой" - видео

Гиркин обрушился с критикой на руководство ОРДЛО / Факти - ICTV

Бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), которого "сливают" в России, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сразу после получения контроля над границей на Донбассе забудет о своих обещаниях.

"Зеленский скажет, что мы ничего не знаем, ничего не подписывали. А если подписывали, то у нас есть наше законодательство, ему мы и будем следовать. При этом я убежден, что большую часть "кремлевских гномов" такой ответ Зеленского вполне устроит", - особо отметил Гиркин в очередном интервью.

Обрушился громами и молниями Гиркин и на руководство ОРДЛО.

По его словам, жизнь в "республиках" хуже, чем в аду. Более того, Гиркин отметил, что в аду хоть что-то происходит — "горит огонь, черти бегают…", в то время как в ОРДЛО — "полная безнадега, нищета и бесперспективность".

"Там просто клоака — безнадежная, унылая, грязная, вонючая клоака. Вот во что превратили Донбасс, почти… В целом делается все, чтобы превратить это в отстойник, вонючую канаву для того, чтобы потом сказать: "Посмотрите, это "русский мир", — сказал Гиркин.

Он подчеркнул, что руководителем "республикой" стал мошенник, который привел к "власти" таких же, как сам.

"Руководить республикой ставят законченного, патентованного жулика, подельники которого сидели в России. Его шеф, Пушилина, сидел в российской тюрьме. Он ставит на должности точно таких же. Полный Интернет рассказов о его соратниках — там клеймо ставить негде, до уголовных преследований за жульничество включительно", — высказался Гиркин.

Также Гиркин обратил внимание на то, что об участии России в войне на Донбассе "знают все, не знает только наше население".

Отметим, и украинцы, и россияне активно отреагировали на интервью Гиркина.

"Дичь не в том, что в Кремле сидит гнойная неч_сть. в конце концов, сколько бы их там ни было, даже вместе с олигархами, губернаторами, судьями и прочей шелупонью они - это капля в море, которую можно всю передавить за несколько недель. настоящая дичь в том, что Народ превращён в какое-то безвольное, безмозглое, унылое и апатичное гов_ще с позорным названием "россиянцы", - высказался пользователь Сети под ником Эндрю Блик.

"Ботоксный самый трусливый предатель русского народа в истории России", - добавил Сергей Лукичев.

"Был бы укранский "Моссад", это гнида Гиркин давно бы уже червей кормила", - высказался некий гражданин под ником Веселый Бурштын.

"Участвует, но это не регулярные войска. Есть, конечно, военная и гуманитарная помощь. Есть фсбшники и военные инструкторы, но они не воюют. Есть добровольцы, есть наёмники, но в основном воюют украинцы с украинцами", - убежден некий Андрей.

"Спокійне життя московського обивателя ката українців Гіркіна доводить відсутність в Україні справжніх спецслужб та сильних патріотичних рухів", - отметил Евгений Лукьянчук.

"Посмотрел все видео, безнадега в его словах просматривается", - добавил некто Юк.

"Абхазия, Осетия, Приднестровье - как же надо верить русским уе*кам, чтобы лезть в эту ху*ню!?!", - поинтересовался некто под ником Мегем.

"Ця усата мразота гіркін наробив біди Україні, а тепер щось пи*дить, потвора йо*ана. Хто буде в москвабаді пирніть його в печінку іржавим цвяхом", - возмутился пользователь Сети.

"Вот это припекло у "мастера тактических отступлений", - обратил внимание Дмитрий Шамсиров.

Читайте также"Всех мордой в землю": Гиркин увидел второй шанс для Кремля на создание большой НовороссииНапомним, ранее Игорь Гиркин заявил, что ситуация на юго-востоке Украины развивается по сценарию капитуляции ополченцев.

"Такие войны должны заканчиваться чьей-то победой, по-другому не бывает. Поэтому в примирение в Донбассе я верю только с точки зрения того, что будут либо разбиты войска ДНР и ЛНР, либо принуждены к миру киевские ребята. Пока все идет к капитуляции ДНР и ЛНР", — сказал Гиркин.