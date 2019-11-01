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"Пи*да Гиркину, воевал за пи*арасов": в России сливают "предятеля" и "придурка" Стрелкова

1 ноября 2019, 17:21

Пропагандист Путина разнес в пух и прах Гиркина и обвинил его в предательстве.

Игорь Гиркин (Стрелков)
Гиркина "сливают" в России / Фото: vk.com

Путинский пропагандист Андрей Норкин во всеуслышание обозвал экс-министра обороны террористической "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинив в предательстве.

Из равновесия Норкина вывел вопрос еще одного пропагандиста Олега Барабанова о том, почему российская армия остановила наступление на Донбассе.

"Это не мы остановились! У меня свое отношение в господину Гиркину. Я категорически даже не буду с ним никогда разговаривать. У Захарченко были возможности идти еще дальше (чем Мариуполь. – Ред.). Был один аргумент, очень простой, когда Захарченко еще был жив и руководил "ДНР": мы не можем перейти туда дополнительно, потому что мы отбили нападение на нашу сторону, мы защитили свою землю. Как только мы сделаем хотя бы один шаг туда, мы уже будем считаться оккупантами и агрессорами. Это было совершенно понятно", – возмутился одиозный ведущий.

После этого он снова вернулся к персоне Гиркина и жестко высказал свое отношение к одному из первых главарей террористов "ДНР".

"Этот придурок Гиркин, которого тогдашнее руководство "донецких республик" готово было руками просто разорвать, потому что он был провокатор и предатель, бросил своих людей!" – вскипел Норкин.

В свою очередь Игорь Гиркин ответил Норкину в "Живом журнале", заявив, что "теперь дело за малым: открыто рассказать всем, что именно я организовал убийства Беднова, Мозгового, Захарченко, Гиви, Моторолы и так далее".

"То ли еще будет! Наступает время восхитительных историй для "рыбок гуппи" с короткой памятью — ведь прошло-то уже 5 лет и "электорат созрел для тяжелой правды о фальшивом герое", — написал Гиркин. 

Отметим, в соцсетях оскорбление Норкина в адрес Гиркина активно обсуждают.

"Что Норкин, что Гиркин- две разновидности говна", - убежден некто под Ником Энди.

"Мавр сделал своё дело ,мавр может уходить. Вносите нового Гиркина", - добавил некий Коля.

"А гиркин же воевал за этих пи*арасов. Заметил одну вещь - кацапы презирают своих же солдат. Для них они биомусор недостойный даже нормальной могилы и памятника", - высказался Сергей Пащенко.

"Похоже, пи*да Норкину", отметил один пользователь Сети.

"Или Гиркину",, - парировал другой.

Напомним, ранее бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) высказался о разговоре президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами и ветеранами АТО на Донбассе.

Так вот, Игорь Стрелков заявил, что если бы ему кто-то так ответил, как Зеленскому, он бы его "лично расстрелял".

"Если-бы мне на позициях кто-то попытался так отвечать – я бы его лично расстрелял сразу. Невзирая на последствия и не думая о них - поскольку никто из солдат не вправе публично ставить под сомнение авторитет командующего - это ведет к мятежу и развалу войска. Или он не имеет права на данный титул и обязанности. А Зеленский - "реальный лох". Вне всякого сомнения. Зеленский публично обгадился. Чему я совершенно не удивлен... Еврейский мальчик-комик решил "сыграть на чужой территории"... Где спятившие русские братья убивают друг-друга. И закономерно обгадился", - высказался Гиркин в комментариях на своей странице в социальной Сети.

ДНР Стрелков Андрей Норкин Игорь Гиркин новости России
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