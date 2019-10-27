"Всех мордой в землю": Гиркин увидел второй шанс для Кремля на создание большой Новороссии

Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал на перепалку Зеленского в Золотом / Фото: vk.com

Бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее рассыпался в бреде об Украине и украинцах, не смог промолчать и высказался о разговоре президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами и ветеранами АТО на Донбассе.

Отметим, Зеленский обратился к добровольцам с просьбой убрать оружие, которое находится в местах их расположения.

В ответ один из участников акции Денис заявил о том, что его побратимы требуют "формализовать" вопрос о встрече с ветеранами по поводу акции протестов Нет капитуляции и подчеркнул, что такие требования выдвигали участники массовых акций.

В свою очередь Зеленский назвал свое главное требование: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали".

Участник акции пояснил, что ветераны передали губернатору Николаевской области Александру Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

"Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему", - добавил Зеленский.

Так вот, Игорь Стрелков заявил, что если бы ему кто-то так ответил, как Зеленскому, он бы его "лично расстрелял".

"Если-бы мне на позициях кто-то попытался так отвечать – я бы его лично расстрелял сразу. Невзирая на последствия и не думая о них - поскольку никто из солдат не вправе публично ставить под сомнение авторитет командующего - это ведет к мятежу и развалу войска. Или он не имеет права на данный титул и обязанности. А Зеленский - "реальный лох". Вне всякого сомнения. Зеленский публично обгадился. Чему я совершенно не удивлен... Еврейский мальчик-комик решил "сыграть на чужой территории"... Где спятившие русские братья убивают друг-друга. И закономерно обгадился", - высказался Гиркин в комментариях на своей странице в социальной Сети.

Более того, Гиркин убежден, что "судьба дает Кремлю второй шанс на создание большой Новороссии".

"Конфликт президента-лоха с нациками из т.н. "добробатов" - это хорошо. Похоже, судьба может вновь дать Кремлю шанс на создание большой Новороссии. Правда, скорее всего, упущен он будет столь же бездарно, как в 2014-ом", - рассказал Гиркин в комментарии "АПН Северо-Запад".

Отметим, комментарий Гиркина вызвал ажиотаж среди его читателей.

"Игорь, Жёстко, но справедливо. Абсолютно согласен. По крайней мере после этого диалога через несколько часов направить туда подразделение и всех мордой в землю, а если будут сопротивляться огонь на поражение. А так какие-то полудетские, полубандитские пугалки. Кажется нацик так и не понял, что от него Зеленский хотел", - высказался некий Михаил Микаэль.

Читайте также"Бывшие военные должны сидеть дома": помощник Зеленского рассказал о его визите в ЗолотоеНапомним, ранее Игорь Гиркин заявил, что ситуация на юго-востоке Украины развивается по сценарию капитуляции ополченцев.

"Такие войны должны заканчиваться чьей-то победой, по-другому не бывает. Поэтому в примирение в Донбассе я верю только с точки зрения того, что будут либо разбиты войска ДНР и ЛНР, либо принуждены к миру киевские ребята. Пока все идет к капитуляции ДНР и ЛНР", — сказал Гиркин.