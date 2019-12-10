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"Страна ждёт, когда он сдохнет": Гиркин высмеял "дохловатого старика" Путина в Париже

10 декабря 2019, 15:56

Стрелков считает, что от "недо-Кощея" Путина на нормандском саммите можно было ожидать и худшего.

Гиркин
Гиркин поглумился над "развалиной" Путиным / rbc.ua

Бывший министр обороны террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который ранее назвал причину принятия в "ДНР" закона  о госгранице, громогласно высказался о прошедшей в Париже встрече лидеров нормандской четверки – Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

"Самого страшного (судя по всему) не произошло. Но не попятиться на пол-шажка Полуделкин-Недоделкин конечно-же не мог... Попятился - еще несколько кусков ЛДНР вскоре уйдёт в "серую зону" с почти неизбежным - в будущем - взятием их под контроль укро-войсками. Впрочем, от нашего недо-Кощея можно было-бы ожидать и худшего. Как говорится - "спасибо и на этом",  - отметил Гиркин на своей странице в соцсети.

При этом Гиркин обратил внимание на внешность Путина.

"Не правда-ли - какая существенная разница между приволакивающим ногу вчерашним дохловатым старичком и недавним "весёлым конферансье", бодрячком разливавшимся на "форуме волонтеров" в Сочи? Или мне одному показалось?", - высказался он.

При этом также Гиркин высмеял Путина, когда тот шел на встречу в Елисейский дворец.

"..смотрел на идущего мимо французского почетного караула приволакивающего ногу понурого ("будто окурок перед собой ищет") старика, которому каждое движение давалось с трудом - и не испытывал к нему ни малейшей жалости. Единственное, что мне пришло в голову: "Сумеет-ли эта развалина сдержать натиск трех молодых шакалов? Или не устоит и сдаст вообще всё?" ... Возможно - узнаем уже завтра", -  обратил внимание Стрелков.

Отметим,мнение Гиркина многие пользователи Сети разделили.

"Это ты про плешивого что ли? Да уже вся страна ждёт, когда он сдохнет", - пишет Алексей Журавлев.

"Вы меня простите великодушно, Игорь Иванович, но Меркель я бы не назвал молодой шакалихой)))", - добавил Артем Каравацкий.

"Видела чуть-чуть. Можно хромать, но спину надо держать прямо. Раз так жалко выглядит до начала переговоров, значит к "бою" не готов. Или заранее знает, что приехал подписывать капитуляцию", - высказалась Елена Липинина.

"Так это наверно разные Путины , вот по этому тут ели ели передвигается а там быстроходный", - предположила Татьяна Стихия.

"Занятно видеть эту "слабую" походку, это дает "лёгонькую надеждочку", ведь история знает множество примеров когда персоналии на "больших" постах начинали "чудить" в момент осознания конечности своего бытия и необходимости "подумать о вечном". Главное чтобы "начудилось" не в сторону "еще хуже", - пишет Георгий Павлов.

Читайте также"Трамп одобрил передачу Ростовской области Украине": Гиркин анонсировал фиаско "мрази из Кремля"Напомним, ранее Игорь Гиркин высмеял "трусливые действия Кремля" в отношении украинских моряков, а именно то, что ФСБ России возобновила следственные действия по делу украинских моряков.

Так, Гиркин подколол россиян, что они слишком быстро это сделали.

"У меня один-единственный вопрос: "А почему так быстро?" Я, конечно, понимаю, что от "возобновления следственных действий" до суда (заочного, естественно) — "дистанция огромного размера" (как говаривал умнейший и ехиднейший персонаж "Горе от ума"), но почему не подождали, когда все фигуранты спокойно состарятся и умрут своей смертью? Все равно им теперь от "возобновления" этого — ни тепло, ни холодно, а только смешно", - отметил Гиркин на своей странице в соцсети.

Стрелков нормандская четверка Владимир Путин нормандские переговоры Игорь Гиркин новости России
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