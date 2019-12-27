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Кабмин готовит "пакет месседжей": Украина запускает телеканал для жителей Донбасса и Крыма

27 декабря 2019, 17:41

Телеканал будет работать на базе уже существующего UATV. Канал будет информационно-равлекательным.

телевизор
Украина готовит для жителей Донбасса и Крыма телеканал / donbass.ua

Украина готовится к запуску в феврале 2020 года телеканала для жителей временно оккупированных территорий (Крым, Донбасс), сообщил замминистра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

По его словам, телеканал будет работать на базе уже существующего UATV. Канал будет информационно-равлекательным.

"Государственный канал для временно оккупированных территорий (ВОТ), который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил Максимчук.

Замминистра уточнил, что в правительстве сейчас работают над "пакетом месседжей", чтобы предоставить "незаангажированную позицию".

Читайте такжеТранслирующийся в Украине телеканал назвал Крым "российским"Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский изменил порядок оформления документов жителям Донбасса, подписав закон "О внесении изменений в закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-IX.

Документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/ООС или переселились с такой зоны во время проведения АТО.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны принимать участие переселенцы из Донбасса, представляя таким образом жителей оккупированных территорий.

"Если они (русские – ред.) говорят разговаривать с жителями оккупированных территорий, потому что мы не знаем, что им нужно. Это все очень просто: давайте разговаривать со всеми, пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск и скажут, почему переехали", - предложил Зеленский.

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