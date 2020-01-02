"Важный нюанс": в Кабмине назвали условие выплаты пенсий в ОРДЛО

Дмитрий Кулеба / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал вопрос о выплате пенсий на оккупированных территориях Донбасса. По его словам, этот вопрос может быть решен после деоккупации.

"Для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет", – рассказал Кулеба в интервью Интерфакс-Украины.

При этом он напомнил, что на сегодняшний день жителям ОРДЛО приходится ездить на территорию подконтрольную Киеву, чтобы получить пенсию.

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"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше", – объяснил вице-премьер.

Кроме того, он прокомментировал законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО, отметив, что такие законодательные инициативы должны быть, "потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации.

Как ранее сообщал Главред, органы Пенсионного фонда прекратили выплаты пенсий на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 3 августа 2014 года и до сегодняшнего дня не обратились за возобновлением пенсионных выплат 121,4 тысячи человек.