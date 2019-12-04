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В Пенсионном фонде озвучили, скольким жителям Донбасса должны пенсию

4 декабря 2019, 22:19

Около пяти лет соцвыплаты не получали свыше 100 тысяч человек.

Украина пенсии
Украинские гривны не получали 5 лет 120 тысяч жителей Донбасса / 2000.ua

Органы Пенсионного фонда прекратили выплаты пенсий на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 3 августа 2014 года и до сегодняшнего дня не обратились за возобновлением пенсионных выплат 121,4 тысячи человек.

Как сообщает Главком со ссылкой на ответ главы правления ПФУ Евгения Капинуса на депутатский запрос, свыше 120 тысяч человек не получали пенсию из украинского бюджета на протяжении пяти лет.

"Данные о пребывании таких пенсионеров в живых, месте их проживания или выезде в другие страны, отсутствуют. Другой информацией касательно этих лиц, Пенсионный фонд не владеет", — написано в письме чиновника.

По словам Капинуса, за январь-октябрь 2019 года внутренне перемещенные лица получили 27,5 млрд. гривен пенсии. Выплаты осуществлялись на территории Украины.

Как ране сообщалось, Георгий Тука высказал мнение, что коррупция стал на пути выплат пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса, поскольку справки начали массово продавать и, соответственно, покупать.

Напомним, в Украине с 1 декабря на 74 гривны вырос размер минимальной пенсии. Отныне минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривен.

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