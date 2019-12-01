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Тука заявил о подвохе для восстановления выплат жителям Донбасса

1 декабря 2019, 19:53

Экс-чиновник утверждает, что липовые переселенцы покупают справки.

Георгий Тука
Георгий Тука / Фото: УНИАН

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказал мнение, что коррупция стал на пути выплат пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса, поскольку справки начали массово продавать и, соответственно, покупать.

"Когда происходили активные боевые действия, центральная украинская власть по абсолютно объективным причинам была вынуждена приостановить выплаты пенсий на части Донбасса, которая оказалась под оккупацией. Было принято решение про выплату пенсий исключительно людям преклонного возраста, которые зарегистрировались как вынужденные переселенцы. Подчеркиваю – не являются вынужденными переселенцами, а именно просто зарегистрировались как вынужденные переселенцы. Это породило бешеный шквал низовой коррупции, когда справки о регистрации просто продавались и продаются сейчас", - сказал он в эфире Oboz.tv.

По словам экс-чиновника, власти нужно навести порядок с получением справок для переселенцев. И, утверждает он, это единственный путь к восстановлению выплат гражданам Украины, которые оказались в ловушке на оккупированном Донбассе.

"Если речь идет о возобновлении выплат на неконтролируемых оккупированных территориях, я считаю это абсолютно недопустимым и невозможным реализовать с точки зрения безопасности. Что касается выплат жителям оккупированных территорий, то есть если власть решится разорвать зависимость выплаты пенсий от наличия бумажной псевдосправки, которую просто продают, тогда могу это только приветствовать", — заявил Тука.

Как ране сообщалось, в Украине с 1 декабря на 74 гривны вырос размер минимальной пенсии. Отныне минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривен.

Напомним, ранее в Кабмине захотели забрать у военных надбавки. Чиновники правительства во главе с Алексеем Гончаруком выступили с инициативой в полном объеме передать на обеспечение Пенсионного фонда выплаты сотрудникам военных и правоохранительных структур Украины, что позволит фактически насчитывать им пенсии по общей схеме, тогда как сейчас у них - своя формула.

Георгий Тука выплаты пенсии новости Украины новости Донбасса
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