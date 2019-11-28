В Кабмине захотели забрать у военных пенсионные надбавки - детали

Пенсионеры. Иллюстративное фото / УНИАН

Чиновники Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком выступили с инициативой в полном объеме передать на обеспечение Пенсионного фонда выплаты сотрудникам военных и правоохранительных структур Украины.

С таким заявлением идет речь в протоколе решения Кабмина, который поручил Минсоцполитики разработать новый законопроект о пенсиях в Украине, сообщает Страна.

Согласно нынешнему законодательству, все экс-силовики, включая Нацгвардию, СБУ, полицию - из ПФ платится лишь минимальная пенсия, а остальное добавляется из госбюджета (помимо должностного оклада учитывается звание, есть масса повышающих коэффициентов за оперативную работу, премии и др.). В 2016 году на такие цели истратили 14 млрд гривен, то в 2018 году - уже 21,7 млрд, а за первое полугодие этого года - 13,7 млрд.

Чиновники из Минсоцполитики предложили отменить и передать военных полностью на обеспечение ПФ. Что и позволит фактически насчитывать им пенсии по общей схеме, тогда как сейчас у них - своя формула .

Напомним, ранее в Кабмине объяснили невыплату пенсий на Донбассе. До этого в правительстве рассказали, получат ли украинцы в 2019-м "тринадцатую пенсию".