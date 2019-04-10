В Кабмине рассказали, получат ли украинцы в 2019-м "тринадцатую пенсию"

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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко утверждает, что уже 2019-м украинским пенсионерам будет организована выплата "тринадцатой пенсии".

"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде „13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию", —цитирует чиновника сайт Кабмина.

По словам Розенко, сейчас в правительстве работают над реализацией вышеуказанной инициативы.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, когда в Украине повысят минимальную зарплату. Позднее в Минсоцполитики сообщили, кому из украинцев придется переоформлять субсидии.

