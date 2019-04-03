В Минсоцполитики рассказали, кому из украинцев придется переоформлять субсидии

Субсидии / УНИАН

В Украине в автоматическом порядке переназначат субсидии на оплату услуг ЖКХ приблизительно трех миллионам домохозяйств, а всем оставшимся необходимо будет писать новое заявление и подавать декларацию о доходах.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Минсоцполитики. По их данным, субсидии в монетизированной форме назначат тем домохозяйствам, у которых по состоянию на май-июнь нынешнего года не будет задолженности за услуги ЖКХ. Пенсионеры получат помощь наличными деньгами через Пенсионный фонд и Укрпочту, а остальные - через Ощадбанк.

Читайте также"Крупнейшая афера в Украине": эксперт объяснил, в чем подвох с монетизацией субсидийПовторно с документами - заявлением и декларацией о доходах - украинцам в мае в управления социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

1) арендаторам жилья;

2) внутренне перемещенным лицам (переселенцам);

3) семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;

4) семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо доходов нет вовсе, либо же составляют меньше минимальной заработной платы;

5) семьям, в которых произошли изменения в составе людей в течение минувшего года.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в грядущем отопительном сезоне. До этого в госкомпании Нафтогаз забили тревогу из-за монетизации субсидий - поскольку система регулярно дает сбои.