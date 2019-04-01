"Время исправить ошибки": Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в новом отопительном сезоне

Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в новом отопительном сезоне / EtCetera

Вице-премьер-министр Павел Розенко призвал власти на местах исправить все ошибки, связанные с выплатами монетизированных субсидий, до следующего отопительного сезона.

"Монетизация субсидий будет продолжаться и в следующем отопительном сезоне. Сейчас есть время и возможность исправить проблемные моменты, ошибки, которые возникают… и быстро их устранить, чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом", – цитирует чиновника Правительственный портал.

По его словам, чаще всего проблемы возникают с реестрами получателей, межведомственным обменом информацией, а также с донесением информации до населения.

По данным Розенко, монетизированные субсидии с 1 марта 2019 получают 2,3 млн домохозяйств – через ПФУ, и еще около 1,2 млн – через Ощадбанк.

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