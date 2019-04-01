"Время исправить ошибки": Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в новом отопительном сезоне

Монетизированные субсидии с марта получают порядка 3,5 млн украинских домохозяйств.
Вице-премьер-министр Павел Розенко призвал власти на местах исправить все ошибки, связанные с выплатами монетизированных субсидий, до следующего отопительного сезона.
"Монетизация субсидий будет продолжаться и в следующем отопительном сезоне. Сейчас есть время и возможность исправить проблемные моменты, ошибки, которые возникают… и быстро их устранить, чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом", – цитирует чиновника Правительственный портал.
По его словам, чаще всего проблемы возникают с реестрами получателей, межведомственным обменом информацией, а также с донесением информации до населения.
По данным Розенко, монетизированные субсидии с 1 марта 2019 получают 2,3 млн домохозяйств – через ПФУ, и еще около 1,2 млн – через Ощадбанк.
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Монетизация субсидий 2019: что нужно знать
В Украине меняется механизм предоставления субсидий. Теперь украинцы будут получать помощь "живыми деньгами", которые можно будет использовать на оплату коммунальных услуг, а сэкономленные средства - тратить по своему усмотрению.
С 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий, который коснулся тех, кто обратился за помощью впервые. Второй этап планировалось запустить с 1 мая, но позже срок был перенесен на март, аккурат накануне президентских выборов. Тогда субсидии монетизируют тем, кому они предназначены на неотопительный период 2019 года. Остальных получателей помощи монетизация субсидий охватит с 1 октября. Всего субсидии от государства получают около 5 миллионов домохозяйств.
Что нужно для получения субсидии:
- подать заявление на монетизацию субсидии, обязательно указав свой номер телефона;
- подать декларацию о доходах в управление социальной защиты населения;
- открыть счет в Ощадбанке, на который будет начисляться субсидия;
- дать согласие на обработку персональных данных.