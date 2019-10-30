"Не дают": в Кабмине объяснили невыплату пенсий на Донбассе

Оксана Коляда заявила, что Украине не имеет законных представительств на оккупированных территориях.
Украина задолжала пенсионерам временно оккупированного Донбасса более 33 миллиардов гривен. На сегодняшний день украинская власть не сможет выплатить все деньги.
По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, Украина не в состоянии выплатить пенсии на временно оккупированных Российской Федерацией территориях. При этом она отметила, что виновны в сложившейся ситуации боевики.
"Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - заявила Коляда, передает РБК-Украина.
Также чиновница отметила, что украинское правительство пытается найти пути упрощения пересечения КПВВ и получения всех выплат на территории подконтрольной Киеву.
Напомним, что ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что Украина непременно обязана выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.