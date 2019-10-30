"Не дают": в Кабмине объяснили невыплату пенсий на Донбассе

Пенсии / УНИАН

Украина задолжала пенсионерам временно оккупированного Донбасса более 33 миллиардов гривен. На сегодняшний день украинская власть не сможет выплатить все деньги.

По словам министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, Украина не в состоянии выплатить пенсии на временно оккупированных Российской Федерацией территориях. При этом она отметила, что виновны в сложившейся ситуации боевики.

"Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - заявила Коляда, передает РБК-Украина.

Также чиновница отметила, что украинское правительство пытается найти пути упрощения пересечения КПВВ и получения всех выплат на территории подконтрольной Киеву.

Напомним, что ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что Украина непременно обязана выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.