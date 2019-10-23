Каждому – по 31 тысячу гривен: озвучен долг Украины перед пенсионерами Донбасса

Украина должна пенсионерам Донбасса 33,6 миллиарда гривен / фото: depo.ua

Сумма долга по пенсиям временно перемещенным лицам, а также жителям временно неподконтрольной украинскому правительству территорий достигла 33,6 миллиардов гривен, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая ранее рассказала, как будут "вытягивать" украинцев из российских застенков.

"По состоянию на 1 сентября текущего года 259,6 тысячам пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8096 623,4 тыс. грн. Это связано с прекращением выплат и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом Министров Украины, - отметила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, в среднем задолженность составляет по 31 тысячу гривен на лицо.

При этом Денисова уточнила, что общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые стоят на учете в органах Фонда на оккупированных территориях, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 миллиарда гривен.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметила, что соответствующие представления и предложения по совершенствованию национального законодательства были внесены премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Отметим, в комментариях под сообщением Денисовой украинцы пишут, что нельзя платить пенсии тем, кто остался жить в ОРДЛО.

"Не выехавшим на пмж из ОРДЛО и Крыма в Украину - никаких выплат! Власть, которая будет действовать иначе - НЕ власть нам! Со всеми для неё вытекающими!Единственный реальный и самый бескровный ПУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРДЛО и Крыма", - сказал Александр Чернов.

"Вот почему Украина не заканчивает войну - придётся платить пенсии", - добавил Вячеслав Лобанов.

Напомним, ранее в ООН рассказали, как связана выплата пенсий на Донбассе и целостность Украины. Руководитель миссии Матильда Богнер заявила, что объединение Украины не получается без улучшения условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем гражданам, которые имеют на них право. В первую очередь − жителям временно оккупированных боевиками районов Донбасса.

Она также отметила, что международная организация с оптимизмом воспринимает заявления новых украинских властей о стремлении к удовлетворению всех потребностей украинцев и укреплению "связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму".