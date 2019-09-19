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Денисова рассказала, как будут "вытягивать" украинцев из российских застенков

19 сентября 2019, 15:10

Украинский омбудсмен Людмила Денисова детально и четко "прошлась" по теме освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

Денисова
Людмила Денисова / РадиоСвобода

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады (омбудсмен) Людмила Денисова провела встречи с семьями освобожденных 7 сентября из российских застенков украинских политзаключенных.

"Поговорили обо всех насущных вопросах о процессе освобождения", – написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Денисовой, по каждому из незаконно удерживаемых в России украинцев будут сделаны "соответствующие повторные обращения" к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.   

"Делается все для того, чтобы в ближайшее время все 113 украинцев вернулись на родину", - написала она

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о недостатках формулы обмена "всех на всех". До этого в РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и Москвой.

Киев Москва Людмила Денисова обмен пленными
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