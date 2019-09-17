В ООН рассказали, как связана выплата пенсий на Донбассе и целостность Украины

Пенсии. Иллюстративное фото / УНИАН

Сотрудники миссия наблюдателей от ООН по правам человека на Украине озвучили инициативу, которая, по их мнению, способная соединить "расколотое украинское общество".

Как сообщает портал Лига, руководитель миссии Матильда Богнер, выступая во вторник, 17 сентября, на брифинге в Киеве, заявила, что объединение Украины не получается без улучшения условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем гражданам, которые имеют на них право. В первую голову − жителям временно оккупированных боевиками районов Донбасса.

Она также отметила, что международная организация с оптимизмом воспринимает заявления новых украинских властей о стремлении к удовлетворению всех потребностей украинцев и укреплению "связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму". "Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами", - сказала она.

Напомним, ранее депутаты Рады решили помочь жителям "ЛДНР" "почувствовать себя людьми".