Пенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми"

В Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми" / ptzgovorit

Президентская фракция в Раде Слуга народа разрабатывает дорожную карту "маленьких шагов", что поможет жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" "чувствовать себя людьми".

Документ предусматривает логистические центры на контрольно-пропускных пунктах, упрощение пересечения "серой зоны", а также процедуры получения первого украинского паспорта и выплаты пенсий жителям Донбасса, рассказала депутат партии Ирина Верещук.

"Мы хотим, чтобы там (в "республиках" — ред.) ходила гривна. Мы хотим, чтобы люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, могли делать это без дикого количества справок, которые нужно постоянно сдавать", — цитируют Новости Донбасса депутата.

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Ранее Ирина Верещук сообщила, что, вероятнее всего, презентация Госбюджета-2020 состоится 15 сентября. По ее словам, в главном финансовом документе страны идет речь об увеличении выплат.

"Чтобы их сбалансировать — надо поработать. Пенсионеры все таки ждут увеличения пенсий", — заявила представитель правительства в парламенте.

Напомним, в феврале в Украине похвастались суммой выплаченных жителям оккупированного Донбасса пенсий. Что касается мирного урегулирования ситуации на Донбассе, то здесь Украина опирается на минские соглашения, которые в том числе подписаны и Россией.

Также стало известно, в каких случаях украинцев будут лишать пенсий. Речь идет в том числе и о проживании на неподконтрольной Киеву территории страны.