Пенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми"

12 сентября 2019, 19:54

Фракция Зеленского планирует упростить жизнь жителям "ДНР" и "ЛНР".

В Слуге народа решили помочь жителям ЛДНР
В Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми" / ptzgovorit

Президентская фракция в Раде Слуга народа разрабатывает дорожную карту "маленьких шагов", что поможет жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" "чувствовать себя людьми".

Документ предусматривает логистические центры на контрольно-пропускных пунктах, упрощение пересечения "серой зоны", а также процедуры получения первого украинского паспорта и выплаты пенсий жителям Донбасса, рассказала депутат партии Ирина Верещук.

"Мы хотим, чтобы там (в "республиках" — ред.) ходила гривна. Мы хотим, чтобы люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, могли делать это без дикого количества справок, которые нужно постоянно сдавать", — цитируют Новости Донбасса депутата.

Читайте такжеСнять блокаду с "ЛДНР" и выплатить пенсии: в РФ озвучили требования после обмена пленнымиРешать этот вопрос собрались благодаря электронному кабинету в интернете, чтобы было достаточно "одного выезда".

Ранее Ирина Верещук сообщила, что, вероятнее всего, презентация Госбюджета-2020 состоится 15 сентября. По ее словам, в главном финансовом документе страны идет речь об увеличении выплат.

"Чтобы их сбалансировать — надо поработать. Пенсионеры все таки ждут увеличения пенсий", — заявила представитель правительства в парламенте.

Напомним, в феврале в Украине похвастались суммой выплаченных жителям оккупированного Донбасса пенсий. Что касается мирного урегулирования ситуации на Донбассе, то здесь Украина опирается на минские соглашения, которые в том числе подписаны и Россией. 

Также стало известно, в каких случаях украинцев будут лишать пенсий. Речь идет в том числе и о проживании на неподконтрольной Киеву территории страны.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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Донбасс пенсии законопроект Слуга народа оккупация Донбасса Ирина Верещук
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