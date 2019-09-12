Стало известно, когда Кабмин Гончарука представит Госбюджет-2020

В Кабмине обещают вовремя представить Госбюджет на 2020 год / УНИАН

Правительство активно работает над Государственным бюджетом Украины на 2020 год – презентация документа запланирована уже на текущей неделе.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук сообщила, что вероятнее всего презентация Госбюджета-2020 состоится в воскресенье, 15 сентября.

"Я разговаривала с министром финансов госпожой Маркаровой. Они работают день и ночь. Надеюсь, что все будет вовремя. Я не знаю, будет ли работать парламент, я еще не выяснила такие организационные моменты. Но законопроект о Государственном бюджете будет внесен вовремя", - цитирует Верещук РБК-Украина.

Она добавила, что в главном финансовом документе страны идет речь об увеличении выплат.

"Чтобы их сбалансировать - надо поработать. Пенсионеры все таки ждут увеличения пенсий", - заявила представитель правительства в парламенте.

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Напомним, 9 сентября спикер Верховной Рпады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент начнет рассмотрение Государственного бюджета на 2020 год в течение следующей пленарной недели с 17 по 20 сентября.

Как сообщал Главред, нардепы 9-го созыва предложили Кабмину увеличить размер прожиточного минимума на 2020 год, к которому привязаны пенсии, пособия, зарплаты госслужащих и даже алименты.