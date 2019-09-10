В Раде хотят увеличить размер прожиточного минимума в 2020 году: названы цифры

Прожиточный минимум в Украине хотят увеличить в 2 раза / dengi-info.com

Нардепы 9-го созыва предложили Кабмину увеличить размер прожиточного минимума на 2020 год, к которому привязаны пенсии, пособия, зарплаты госслужащих и даже алименты.

Депутаты Верховной Рады, не дожидаясь проекта госбюджета на следующий год, намерены увеличить прожиточный минимум в общем показателе почти на 2,5 тысячи гривен - до 4378 грн, передает UBR.

Социальный стандарт для детей до 6 лет планируется в 2020 году на уровне 3574 грн, сейчас 1699 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4919 грн (сейчас 2118 грн), для лиц, утративших работоспособность – 3229 грн (сейчас 1564 грн).

В Раде планируют с 1 июля 2020 года еще добавить сверху 100-200 грн в каждую категорию.

На такой шаг депутаты решились, так как считают, что прожить на нынешний минимум практически невозможно, и нужно устанавливать новый размер прожиточного минимума.

Ранее чиновник рассказал, каким категориям украинцев и на сколько поднимут зарплаты.