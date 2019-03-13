Эксперт рассказала, каким должен быть прожиточный минимум украинца

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В Украине зафиксированы крайне низкие нормы прожиточного минимума, которого хватает только на очень небогатую жизнь.

Такое мнение высказала глава общественной организации Институт гражданских свобод Галина Третьякова в комментарии Деловой столице.

"В Украине научные нормы по прожиточному минимуму – поддерживать человека на уровне, чтобы организм не начал съедать свои клетки. Так называемая аутофагия. Ученые говорят, что прожиточный минимум должен быть на уровне 8,8 тысячи гривен, а средняя зарплата − 17 тысяч гривен. Это то, что по меркам нашей сегодняшней цивилизации, по нашим расходам и по тому, что европейцы себе позволяют", − заявила она.

Читайте такжеПенсии, прожиточный минимум и прием у врача: что меняется для украинцев с 1 июляКроме того, Третьякова также рассказала о том, что в европейской традиции такого рода социальные выплаты гражданам не называются прожиточным минимумом.

"Это, обычно, не облагаемый налогами минимум для потребностей человека, с которого государство не берет налоги для того, чтобы потом возвращать какими-то субсидиями и льготами. Речь идет о том, что − не забирай у меня лишнюю сумму, оставь в моем домохозяйстве, и может мы, украинцы, имея эти деньги в частной собственности, будем лучше распоряжаться, чем отдавать государству", - заявила она.

Напомним, ранее Пенсионный фонд назвал желаемую сумму "минималки", а в Раде "привязали" рождение ребенка к прожиточному минимуму.