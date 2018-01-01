С Нового года в Украине повысились минимальная зарплата и прожиточный минимум

С сегодняшнего дня, 1 января, в Украине повышается минимальная зароботная плата и прожиточный минимум, который зафиксирован на уровне 1,7 тыс. грн на одного человека.

По сравнению с 1 января 2017-го минимальная законодательно установленная сумма для выживания повысилась на 156 грн, пишет ТСН.

В течение 2018 года, согласно госбюджету, прожиточный минимум составит:

- с 1 января - 1700 грн, с 1 июля – 1777 грн, с 1 декабря – 1853 грн;

- для детей возрастом до 6 лет: с 1 января – 1492 грн, с 1 июля – 1559 грн, с 1 декабря – 1626 грн;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 1860 грн, с 1 июля – 1944 грн, с 1 декабря – 2027 грн;

- для трудоспособных лиц: с 1 января - 1762 грн, с 1 июля – 1841 грн, с 1 декабря – 1921 грн;

- для лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января – 1373 грн, с 1 июля – 1435 грн, с 1 декабря – 1497 грн.

Кроме того, с 1 января, повысилась минимальная заработная плата и теперь она составляет 3723 грн в месячном размере.

Именно такую сумму определили законодатели в госбюджете на 2018 год. Она на 523 грн больше, чем уровень минимальной зарплаты в 2017 году — 3,2 тыс. грн.

В почасовом размере минимальная зарплата сейчас составляет 22,41 грн.

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